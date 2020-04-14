Всего 40 минут: в Новосибирской области запустили производство экспресс-тестов на COVID-19

В Новосибирской области запустили производство экспресс-теста на коронавирусную инфекцию. Анализ проводится всего за 40 минут.

Обо всем стало известно во вторник, 14 апреля. Новый тест на COVID-19 прошел регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Его первые партии уже отправили в другие субъекты России.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, сообщили РИА Новости, результат нового теста дает результат с точностью более 94%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бессимптомная передача нового вируса может происходить в 70% случаев. По словам ученых, носитель может выработать иммунитет к заболеванию, но на это может уйти несколько лет.