Ученые предупредили, что бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаев

Бессимптомная передача коронавирусной инфекции может происходить в 70% случаях. Такое предположение выдвинули сингапурские ученые.

Специалист по инфекционным заболеваниям Лион Ноэ Нам рассказал, что 50% до 70% уже инфицированных COVID-19 не имеют никаких симптомов и могут переносить вирус на протяжении недель.

Как сообщает The Straits Times, даже в таком случае носитель может выработать иммунитет к заболеванию, но на это может уйти несколько лет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что среди новых пациентов с коронавирусом в России бессимптомно протекает около 40% случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как обезопасить поездку в транспорте в период пандемии. Горожанам посоветовали выбирать время, когда снижается уровень пассажиропотока, не касаться лица и использовать антисептик.