В Петербурге растет спрос на медиков

Спрос на медиков и фармацевтов на Северо-Западе вырос на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Для Петербурга этот показатель составил 11%. Рынок труда проанализировали специалисты hh.ru.

Рост вакансий также замечен в Новгородской (49%), Архангельской (46%) и Псковской (28%) областях. Количество соискателей в Петербурге выросло на 28%, в Архангельской области — на 26%, в Мурманской — на 77%, в Калининградской — на 41%.

«Несмотря на рост активности кандидатов на открытом рынке труда, в большинстве регионов СЗФО ощущается дефицит специалистов», — подчеркнули в пресс-службе HeadHunter по Северо-Западу.

Дефицит наблюдается среди врачей, младшего и среднего медицинского персионала. В среднем в семи из девяти регионов Северо-Запада на одну вакансию приходится одно резюме. В Петербурге этот показатель несколько выше. На одну вакансию — 3,8 резюме.

Среди открытых с 1 марат по 10 апреля в Петербурге ваканский 31% ориентирован на лечащих врачей, 26% — младший и средний медперсонал, 22% — врачей-экспертов, 16% — специалисов по продажам, 15% — специалистов по клиническим исследованиям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выросло количество вакансий на удаленную работу.