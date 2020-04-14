В квартире на Кораблестроителей обнаружили сгнивший труп пенсионерки

В Василеостровском районе Петербурга полицейские обнаружили труп с сильными гнилостными изменениями. Тело находилось в одной из квартир жилого дома.
В понедельник, 13 апреля, в трехкомнатной квартире дома №46 по улице Кораблестроителей нашли труп пенсионерки. Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранителям известна личность погибшей: уроженке Ленинграда было 65 лет.
Причина смерти пенсионерки будет установлена после вскрытия. Труп был направлен в морг.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подозреваемых в краже двух миллионов из офиса охранников на Петроградке. Преступный инцидент произошел в конце января текущего года.