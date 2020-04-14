В квартире на Кораблестроителей обнаружили сгнивший труп пенсионерки

Труп женщины с сильными гнилостными изменениями лежал в комнате на спине, руки и ноги раздвинуты. Фото: pixabay

Труп женщины с сильными гнилостными изменениями лежал в комнате на спине, руки и ноги раздвинуты. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга полицейские обнаружили труп с сильными гнилостными изменениями. Тело находилось в одной из квартир жилого дома.

В понедельник, 13 апреля, в трехкомнатной квартире дома №46 по улице Кораблестроителей нашли труп пенсионерки. Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранителям известна личность погибшей: уроженке Ленинграда было 65 лет.

Причина смерти пенсионерки будет установлена после вскрытия. Труп был направлен в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подозреваемых в краже двух миллионов из офиса охранников на Петроградке. Преступный инцидент произошел в конце января текущего года.