В квартире на Кораблестроителей обнаружили сгнивший труп пенсионерки

В квартире на Кораблестроителей обнаружили сгнивший труп пенсионерки
Труп женщины с сильными гнилостными изменениями лежал в комнате на спине, руки и ноги раздвинуты. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга полицейские обнаружили труп с сильными гнилостными изменениями. Тело находилось в одной из квартир жилого дома.

В понедельник, 13 апреля, в трехкомнатной квартире дома №46 по улице Кораблестроителей нашли труп пенсионерки. Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранителям известна личность погибшей: уроженке Ленинграда было 65 лет.

Причина смерти пенсионерки будет установлена после вскрытия. Труп был направлен в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подозреваемых в краже двух миллионов из офиса охранников на Петроградке. Преступный инцидент произошел в конце января текущего года.

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