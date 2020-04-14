Петербург против коронавируса: за сутки обследовано 4 703 человека

Петербург против коронавируса: за сутки обследовано 4 703 человека
Коронавирус. Фото: pixabay

В Северной столице за сутки обследовано на новый вирус 4 703 человека. На карантине находится 4 538 человек.

По данным на вторник, 14 апреля, в службу экстренных вызовов «112» обратились 849 горожан. О прибытии на родину сообщили 25 россиян. В Городскую службу скорой помощи направлено 44 обращения, правоохранителям — 200.

Все больше петербуржцев просят помощи в период самоизоляции. Так, от горожан поступило 355 обращений на оказание помощи волонтерами.

Как сообщили на сайте администрации города, волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число инфицированных COVID-19 в мире приближается к двум миллионам. В России по данным на 14 марта выявлено 18 328 случаев инфекции.

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