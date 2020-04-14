В России зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории России выявили 2774 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Эта информация озвучена оперативным штабом по борьбе с коронавирусом утром вторника, 14 апреля. Как и раньше, подавляющее большинство случаев выявлено в Москве и Подмосковье, там заражено 1489 и 460 человек соответственно. В целом, новые случаи инфицирования зарегистрированы в 51 регионе страны.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 21 102 заболевших, из них 1694 человека успешно вылечились, а 170 пациентов скончались. Отметим, что почти половина поступивших в больницы Москвы за последние сутки (44,5%) — люди, в возрасте от 18 до 45 лет, и лишь 14% — старше 65 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снова 121 случай заражения коронавирусом.