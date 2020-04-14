Военные провели дезинфекцию зданий Пансиона воспитанниц Минобороны

Военные провели дезинфекцию зданий Пансиона воспитанниц Минобороны
Здание филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге. Фото: пресс-служба ЗВО

В Петербурге военнослужащие армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку зданий филиала Пансиона воспитанниц в целях борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, обработку зданий и прилегающих территорий провели военные подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии.

Два десятка бойцов ЗВО в средствах индивидуальной защиты обеззаразили объекты филиала Пансиона воспитанниц, используя спецмашины АРС-14.

Фото: пресс-служба ЗВО

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне бойцы ЗВО провели спецобработку зданий Адмиралтейства в Петербурге. Комплекс зданий Адмиралтейства в Петербурге обработали военнослужащие общевойсковой армии ЗВО.

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