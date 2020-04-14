Пожилая женщина из Сертолово перевела «адвокатам» почти 100 тысяч рублей

В Ленинградской области мошенники обманули пенсионерку на 90 тысяч рублей, представившись адвокатами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 13 апреля 86-летняя жительница Сертолово во Всеволожском районе области обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что два года назад она заказала лекарственный препарат в интернет-магазине. А в марте этого года ей позвонил неизвестный мужчина и представился старшим инспектором Федеральной службы компенсационных выплат (ФСКВ).

Злоумышленник заявил, что приобретенный ранее пенсионеркой препарат был некачественным и женщине надо подать в суд на производителя. Он предложил ей услуги адвоката, которые оценил в 90 тысяч рублей.

Потерпевшая в течение нескольких дней перевела ему сначала 45 тысяч, а потом оставшуюся сумму.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенница продала пенсионерке «лекарство» за 80 тысяч рублей.