Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков

Власти Москвы аннулировали почти миллион цифровых пропусков
Нарушители будут привлечены к административной ответственности. Фото: pixabay.com

Столичные власти объявили об аннуляции 900 тысяч цифровых пропусков, в которых содержится некорректная либо недействительная информация.

Об этом во вторник, 14 апреля, заявили в официальном телеграмм-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом COVID-19, ссылаясь на главу Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко. Первые проверки показали почти миллион пропусков, где люди неверно вписывали свои данные.

Правительство Москвы настоятельно просит горожан не оформлять пропуски «на всякий случай» или без необходимости. Граждане, которые сознательно вводят некорректную информацию для получения пропуска, будут привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у всех автомобилистов, въезжающих в Москву, с 15 апреля будут проверять пропуска.

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