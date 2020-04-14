Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии Татьяны Булановой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии Татьяны Булановой.

Он отметил, что певица «вышла на связь» и уже чувствует себя лучше.

«Она находится сейчас в лучшем кардиологическом центре Санкт-Петербурга, и врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее Таня вернулась в строй», — написал Разин в Instagram.

Напомним, 11 апреля в Петербурге госпитализировали артистку Татьяну Буланову. Певице стало плохо, после чего ее увезли в больницу. Там планируют провести полное обследование, чтобы понять, в чем причина. Предполагается, что у звезды есть проблемы с сердцем. Пользователи Сети предполагали, что у нее мог случиться сердечный приступ или инсульт.

Татьяне Булановой в этом году исполнилось 51 год. Артистку от всего сердца поздравляли поклонники и коллеги. Теперь они надеются, что жизни певицы ничего не угрожает и скоро она вернется домой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Экс-футболист ФК “Зенит” Санкт-Петербурга Владислав Радимов отныне будет отдавать четвертую часть своих доходов Татьяне Булановой, своей бывшей жене, с которой развелся в 2016 году.