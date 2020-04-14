На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд

Ограничения связаны с проведением работ по устранению колеи. Фото: Baltphoto

Ограничения связаны с проведением работ по устранению колеи. Фото: Baltphoto

С 15 по 20 апреля петербуржцев ждут новые ограничения движения: на развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Октябрьскую набережную», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением работ по устранению колеи.

Для своевременного оповещения автомобилистов возле участка, где проводится ремонт, установят специальные ограждения и световую сигнализацию, а также соответствующие знаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Итальянскую улицу частично перекроют на два года. Участок от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы закрыт с 7 апреля 2020 года по 5 августа 2022-го.