На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд

На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд
Ограничения связаны с проведением работ по устранению колеи. Фото: Baltphoto

С 15 по 20 апреля петербуржцев ждут новые ограничения движения: на развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

«Будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД в Санкт-Петербург на Октябрьскую набережную», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением работ по устранению колеи.

Для своевременного оповещения автомобилистов возле участка, где проводится ремонт, установят специальные ограждения и световую сигнализацию, а также соответствующие знаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Итальянскую улицу частично перекроют на два года. Участок от набережной реки Фонтанки до Караванной улицы закрыт с 7 апреля 2020 года по 5 августа 2022-го.

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На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд
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