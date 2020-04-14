Две тысячи жителей Петербурга стали безработными за две недели

Две тысячи жителей Петербурга стали безработными за две недели
Число безработных на сегодняшний день составляет 16,5 тысяч. Фото: pixabay

В Северной столице ожидают увеличения числа безработных до 25 тысяч к концу апреля.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу петербургского Центра занятости населения Юлию Горохову, с начала апреля в городе две тысячи петербуржцев получили статус безработных, увеличив общее число безработных до 16,5 тысячи. Две недели назад их было 14,5 тысяч.

По словам Гороховой, ожидается, что к следующей неделе число безработных в городе на Неве увеличится еще на две тысячи — до 18,5 тысяч. А к концу месяца эта цифра может достигнуть 25 тысяч.

Кроме того, она сообщила, что сейчас центр занятости готов предоставить 31,2 тысячи вакансий. Наиболее востребованными работниками остаются курьеры, медики и IT-специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что миллионы россиян могут стать безработными к концу апреля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
безработица новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего ...
Две тысячи жителей Петербурга стали безработными за две недели
В Финляндии от коронавируса умерли 64 человека
Артем Дзюба может перейти в «Лацио»
Петербургский учитель рассказал, как сохранить нервы на дистанционном обучении
Персонажи из «Гарри Поттера» появятся в новых ...
На развязке КАД с Октябрьской набережной перекроют съезд
В России растут цены на автомобили, несмотря на падение спроса