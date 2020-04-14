Две тысячи жителей Петербурга стали безработными за две недели

Число безработных на сегодняшний день составляет 16,5 тысяч. Фото: pixabay

Число безработных на сегодняшний день составляет 16,5 тысяч. Фото: pixabay

В Северной столице ожидают увеличения числа безработных до 25 тысяч к концу апреля.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу петербургского Центра занятости населения Юлию Горохову, с начала апреля в городе две тысячи петербуржцев получили статус безработных, увеличив общее число безработных до 16,5 тысячи. Две недели назад их было 14,5 тысяч.

По словам Гороховой, ожидается, что к следующей неделе число безработных в городе на Неве увеличится еще на две тысячи — до 18,5 тысяч. А к концу месяца эта цифра может достигнуть 25 тысяч.

Кроме того, она сообщила, что сейчас центр занятости готов предоставить 31,2 тысячи вакансий. Наиболее востребованными работниками остаются курьеры, медики и IT-специалисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что миллионы россиян могут стать безработными к концу апреля.