Мединский высказался по поводу сноса памятника Коневу в Праге

Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что передаст в Следственный комитет РФ список лиц, несущих ответственность за снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Он «по-человечески» осудил такие действия властей Чехии. По его словам, что за снос памятника стыдно «абсолютному большинству чехов», сообщает РИА «Новости».

Мединский добавил, что, несмотря на «симпатичность, трудолюбие, талант» чешского народа, «в семье не без урода».

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад. Власти района Прага-6, в соответствии постановлением от 12 сентября 2019 года, сняли памятник с пьедестала. Как сообщил портал newsru.co.il, многие местные жители требовали убрать этот памятник из Праги или хотя бы перенести его на территории посольства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дворец культуры им. И.И. Газа на проспекте Стачек, 72 в Петербурге признан региональным памятником. Соответствующее распоряжение подписал председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.