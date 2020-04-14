В Ленобласти отремонтируют 200 км региональных трасс

В Ленобласти отремонтируют 200 км региональных трасс
118 км дорог будут отремонтированы в семи районах Ленобласти. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дорожные службы проведут ремонтные работы на 200 км трасс до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что по поручению президента РФ областные власти увеличили дорожный фонд на 2,3 млрд рублей. При этом область выделить более 1,5 млрд субсидий на региональные дороги.

Асфальтобетонное покрытие будет обновлено на 76 км дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорожный комитет также планирует отремонтировать 118 км дорог во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Сланцевском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отремонтируют дороги в 5 районах.

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