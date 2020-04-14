Движение по всеволожскому путепроводу откроют до конца 2021 года

Рабочее движение транспорта по дорожной развязке с путепроводом у станции Мельничный ручей во Всеволожске откроют раньше срока окончания строительства.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что рабочее движение по новому, четырехполосному виадуку, которого давно ждут жители Всеволожска, откроют до конца 2021 года, а не в 2022-м, как это ожидалось ранее.

Сейчас строители возводят основания подпорных стен. На объекте завершается переустройство инженерных сетей.

Летом будет открыта объездная дорога для автомобилей и автобусов.

Согласно проекту, протяженность путепровода составит 1,2 км, предусмотрено четыре полосы. Стоимость строительства оценивается в 1,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти отремонтируют дороги в 5 районах.