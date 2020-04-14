Российский бизнес попросил вернуться к идее выдачи продуктовых карточек из-за коронавируса

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали власти России вернуть советскую практику выдачи населению продовольственных карточек.

В таким заявлением выступили глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, гендиректор Национального союза производителей молока Артём Белов и многие другие, сообщает РБК.

Предприниматели объясняют необходимость введения таких карточек необходимостью бороться с падением доходов населения на фоне коронавируса, а также важностью сохранения доступности социально значимых товаров в условиях борьбы с пандемией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 963 943 человека. Скончались 123 635, при этом 463 594 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 21 102 человек, умерли 170. При этом 1 694 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики «Руспродсоюза» предсказывают, что на фоне коронавирусной пандемии и всеобщей самоизоляции возможен резкий рост закупочных цен на наиболее популярные продукты питания. В первую очередь, поставщики могут поднять стоимость самых простых товаров — яиц и мяса птицы, так как это самый распространенный и доступный источник белка и протеинов.