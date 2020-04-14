В России выросли оптовые цены на гречку и пшено

В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

Власти отрицают данные, озвученные экспертами.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. О том, что оптовые цены на гречку и пшено выросли, рассказывали представители аналитической компании «ПроЗерно». Они уверяли, что тонна гречки теперь стоит на 6,6 тысяч рублей. За неделю до этого рост тоже был, но не такой ощутимый – всего на тысячу рублей.

В департаменте торговли и услуг Москвы заявили, что не знают о подорожании круп. Там убеждены, что никакого дефицита продуктов нет и переживать не о чем.

Напоминаем, что эксперты отметили снижения спроса на товары, которые скупали перед объявлением режима самоизоляции. Россиян перестали бурно интересовать макароны, рис и гречка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы поражаются ценам на гречку. Раньше горожане жаловались на отсутствие продуктов, а сейчас на подскочившие цены.