Петербуржцы поражаются ценам на гречку

Петербуржцы поражаются ценам на гречку
Петербуржцы жалуются на цены. Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Раньше горожане жаловались на отсутствие продуктов, а сейчас на подскочившие цены.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем рассказали покупатели в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Горожане отмечают, что на полки вернулась гречка, но как будто по завышенным ценам. Так, в «Карусели» на Савушкина 1,5 килограммовый пакет гречки продают за 207 рублей, другой пакет, 900 граммовый, продают за 119 рублей.

«В «Рядах» 400 рублей стоила на этой неделе, вес только 3 кг»,

— делятся наблюдениями петербуржцы.

Напоминаем, что в связи с распространением коронавируса некоторые жители Северной столицы решили закупаться продуктами. В связи с этим другая часть населения решили, что будет дефицит товаров в магазинах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия временно запретила вывоз гречки и остальных круп.

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