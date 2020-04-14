В Петербурге избавятся от 87 тысяч тонн толи

В Петербурге избавятся от 87 тысяч тонн толи
Соль используют при уборке города зимой. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

«Прощание» состоится в ближайшее время. Ее будут хранить до следующей зимы.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству. Перед зимой 2019/2020 года власти закупили сто тысяч тонн соли для борьбы с наледью на дорогах. В результате сезон выдался теплым и потребовалось только 13 тысяч тонн, остальные материалы все это время просто лежали без дела. Соль собираются хранить на территории дорожных предприятий, прощание состоится уже в ближайшее время на Рощинской автоколонне.

Напоминаем, что зимой прошлого года из ста тысяч тонн израсходовали 63 тысячи. К слову, зима 2018/2019 стала одной из самых снежных за последние годы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве рассказали о средстве профилактики коронавируса, которое есть в каждом доме. С помощью простого ингредиента можно изготовить изотонический раствор, применяющийся для защиты слизистой оболочки носа.

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