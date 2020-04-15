В среду в Петербург придут снег и дожди

В среду в Петербург придут снег и дожди
При такой погоде самоизоляцию соблюдать не так обидно. Фото: pixabay.com

Весна хоть и пыталась взять свое, но получилось пока не очень.

В последние дни в Северной столице участились осадки. Особенно, горожане удивляются снегу, который в течение нескольких дней падает с неба большими хлопьями, несмотря на то, что прошла уже половина календарной весны.

Сегодняшний день, 15 марта, по осадкам тоже не станет исключением. В городе ожидается мокрый снег и дождь. Ветер ожидается юго-западный, западный, умеренный. Воздух прогреется до +6 градусов. Утром местами может наблюдаться гололедица. Атмосферное давление значений менять практически не будет. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавирусной инфекции. Вирус «предпочитает» температуру в пределах от +2 до +10 градусов.

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