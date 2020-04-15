Петербуржцы дома: индекс самоизоляции 4,4 балла

Петербуржцы дома: индекс самоизоляции 4,4 балла
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пока что, граждане в утренние часы среды, 15 апреля, соблюдают самоизоляцию. Согласно сервису «Яндекса», по состоянию на 7:00 количество баллов индекса составило 4,4 из 5 возможных. Часом ранее значение составило и вовсе 4,8 балла. Это означает, что людей на улицах города находится мало.

В столице, в которой недавно ужесточили меры по самоизоляции для граждан, индекс на 7:00 незначительно меньше — 4,3 балла.

Что касается пробок, дороги в Северной столицы свободны — 1 балл. Трудности в движении водители испытывают только на КАД, где на некоторых участках проводятся ремонтные работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство петербуржцев дома, пробка собралась только на КАД. Сегодня, 15 апреля, движение транспортных средств затруднено на Воздухоплавательной улице, Арсенальной набережной и Кубинской улице.

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