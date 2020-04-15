В Ленобласти 22 апреля стартует месячник благоустройства

В Ленобласти 22 апреля стартует месячник благоустройства
Ленобласть приведет в порядок общественные зоны, несмотря на COVID-19. Фото: https://www.gov.spb.ru

Коронавирус не помешает привести в порядок памятные места, парки и скверы.

Активно будет вестись подготовка ко Дню Победы. Во всем регионе проведут работы по уборке 220 мемориалов и мест памяти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Все работы по благоустройству будут организованы до конца весны. В презентабельный вид приведут все общественные открытые пространства и зеленые зоны. В виду эпидемиологической ситуации, все участники будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Для безопасности, количество людей в группах по уборке будет уменьшено до 10-15 человек. Зато самих групп станет больше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Ленобласть не закроют свои границы друг от друга. В прежнем режиме между субъектами будет ездить и общественный транспорт. Жители Петербурга могут спокойно ездить на дачи в Ленобласть, чтобы там находиться в самоизоляции.

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