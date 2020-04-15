Риск заразиться от медиков для петербуржцев старше 65 сведен к минимуму

Риск заразиться от медиков для петербуржцев старше 65 сведен к минимуму
Здоровье пожилых петербуржцев будут проверять еженедельно. Фото: unsplash.com

Вероятность того, что медики могут стать разносчиками коронавируса, сведена к минимуму. Подобные опасения возникли у горожан после того, как в Петербурге объявили о еженедельной проверке на дому жителей старше 65 лет.

Опасения петербуржцев развеял врач Дмитрий Атаманов. В разговоре с gazeta.spb.ru он напомнил, что медики также регулярно тестируются на коронавирус.

«Я не вижу здесь больших рисков. Медицинские работники по письму Главного санитарного врача еще до этого определены тестироваться на коронавирус. Как потенциально контактирующие с COVID-19 они раз в неделю проходят это тестирование. Соответственно стать разносчиками инфекции между пожилыми людьми не должны. Учитываются эпидтребования и проводятся мероприятия для того чтобы это предупредить», — пояснил врач.

Накануне Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Комитет по социальной защите и администрации районов Петербурга должны обеспечить еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми людьми старше 65 лет и инвалидами. Их также необходимо обследовать на COVID-19.

Как рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе комитета по соцполитике, порядок проверки пенсионеров пока не определен. Информация об этом будет известна в скором времени.

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