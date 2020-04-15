Две предприимчивых петербурженки предстанут перед судом за аферу по продаже шуб

Две предприимчивых петербурженки предстанут перед судом за аферу по продаже шуб
Потерпевшая осталась без полумиллиона рублей, как и без шуб. Фото: pixabay.com

В Октябрьский районный суд отправлено уголовное дело в отношении двух жительниц Петербурга, которые мошенническим путем присвоили себе 500 тысяч рублей.

По сведениям городской прокуратуры, в августе прошлого года обвиняемые, представляясь иностранками, пытались продать пять дорогостоящих меховых изделий в магазин Северной столицы. Аферистки заявили, что являются поставщиками известной сети по продаже шуб.

Мошенницы обратились за посредничеством к незнакомке, объяснив, что из-за иностранного гражданства не могут действовать самостоятельно. Они попросили у девушки 500 тысяч рублей за меховые изделия, отметив, что магазин заплатит за шубы 900 тысяч. Однако пострадавшая осталась как без денег, так и без товара. Позднейшая экспертиза показала, что реальная стоимость вещей — 272 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенник, представившийся сотрудником банка, лишил петербургскую пенсионерку почти 350 тысяч рублей.

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Две предприимчивых петербурженки предстанут перед судом за аферу по продаже шуб