Стало известно, когда петербуржцы планируют начать ездить в другие страны после снятия карантина

Тяга к путешествиям у жителей Северной столицы не уменьшается. Несмотря на пока ещё малопонятную ситуацию с развитием коронавируса в России и мире, многие граждане города уже планируют поездки за границу, когда ограничения закончатся.

В течение первых трех месяцев 32% петербуржцев покинут свой город ради путешествий. В первый месяц после открытия границ, в другую страну направятся 31% опрошенных. А в первую неделю, практически сразу после заветного разрешения на выезд, планируют отправиться отдыхать 21% жителей города. Такие данные приводит автобусная компания Lux Express с ссылкой на свой опрос.

Что касается остальных туристов, 9% не рассматривают поездки за границу в течение года после окончания ограничительных мер. Еще 7% рассказали, что до начала нового года выезды не планируют.

Половина опрошенных первым делом намерена отправиться в Эстонию. На втором месте расположилась излюбленная петербуржцами Финляндия, куда отправиться каждый пятый респондент. Замыкает тройку лидеров Латвия. Приехать в гости именно туда намерены 15% опрошенных туристов. Помимо этих стран, жители города на Неве хотят посетить Литву, Польшу и Швецию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия полностью закрыла границы.