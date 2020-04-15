Пятый погибший от коронавируса в Петербурге страдал хроническими заболеваниями

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Пятому погибшему от коронавируса в Петербурге было 63 года. Мужчина страдал хроническим заболеваниями и наблюдался в Клинической инфекционной больнице имени Боткина.

Новую смерть от коронавирусной инфекции 15 апреля подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

«Смерть наступила на 18 сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией», — уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано пять смертей. Общее число зараженных достигло 929. Выздоровели 170 пациентов. На карантине находятся 4 тыс. 538 человек, из них более 1 тыс. — на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге на коронавирус обследовали почти 4 тыс. человек.