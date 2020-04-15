В Петербурге 79% арендаторов в сфере стрит-ритейла перестали оплачивать аренду полностью

С момента введения ограничительных мер в России, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, в Петербурге от оплаты аренды в полном размере отказались 79% представителей стрит-ритейла.

Такую информацию получили специалисты Rusland SP Retail, проанализировав ситуацию. Выяснилось, что полностью аренду, несмотря на прекращение работы, оплачивают лишь 21% бизнесов, занимающихся стрит-ритейлом. Это связано с тем, что деятельность магазинов попала под запрет.

Тем не менее, учитывая едва ли не чрезвычайную ситуацию, сложившуюся сегодня в сфере предпринимательства, арендаторы идут на уступки и предоставляют скидки и замораживают оплату, передает «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Для владельцев площадей такая позиция более выгодна, нежели полная потеря контрактов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждая третья компания в Петербурге и СЗФО намерена сократить число сотрудников.