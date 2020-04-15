Путин выступит в начале совещания правительства

Совещание с членами правительства пройдет в формате видеоконференции. Фото: kremlin.ru

Совещание с членами правительства пройдет в формате видеоконференции. Фото: kremlin.ru

В среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин выступит с официальным заявлением в начале заседания правительства РФ.

Анонсировал выступление главы государства заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Песков. Путин объявит дополнительные меры поддержки бизнеса в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

Появившуюся в СМИ информацию о том, что правительство намерено выделить один триллион рублей в качестве мер по поддержке предпринимательства Песков не подтвердил. «Слышу звон, а не знаю, где он», — прокомментировал пресс-секретарь эти сведения, передает ТАСС. Песков предложил дождаться выступления российского лидера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Владимира Путина, для борьбы с коронавирусом необходимы экстраординарные меры.