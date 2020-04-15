Предпринимателю грозит срок до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере

Жителя Петербурга обвиняют по статье УК РФ о покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.

По версии следствия, осенью 2019 года учредитель одной фирмы решил обогатиться за счет другой организации, предоставив в банк поддельное платежное поручение номиналом 89 млн рублей. Для этого нашел женщину, которая не была осведомлена о происходящем, и вручил ей документы, по которым она является гендиректором этой фирмы.

Женщина обратилась в банк, однако сотрудники банка заподозрили неладное и отложили перевод денег на другой день. За это время они осведомили настоящего гендиректора фирмы и сообщили обо всем правоохранителям. Когда женщина повторно пришла в банк, ее уже поджидала полиция.

Она заявила, что была просто курьером и не знала, какие документы отдала. Также она «сдала» истинного злоумышленника.

Уголовное дело направили в суд. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино бюджет города лишился 400 тысяч рублей из-за мошенничества.