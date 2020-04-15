Авиация Ленобласти будет участвовать в воздушной части парада на Красной площади

Всего от Ленинградской армии ВВС и ПВО в воздушной части парада будет задействовано 28 вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба ЗВО

Всего от Ленинградской армии ВВС и ПВО в воздушной части парада будет задействовано 28 вертолетов и самолетов. Фото: пресс-служба ЗВО

Авиация Ленинградской области Западного военного округа перебазировалась на аэродром «Кубинка» в Московской области, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Экипажи вертолётов и самолётов Ленинградской армии ВВС и ПВО прибыли в Подмосковье для участия в воздушной части военного парада в ознаменование 75-1 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего от Ленинградской армии ВВС и ПВО в воздушной части парада будет задействовано 28 вертолетов и самолетов.

Ранее на аэродром в Московской области прибыли специалисты инженерно-технического состава. Также туда доставили аэродромную технику, которая необходима для обслуживания авиатехники.

Пилоты уже завершили теоретическую подготовку с изучением района и условий проведения предстоящих полетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве начались репетиции воздушной части парада Победы.