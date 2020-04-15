В Москве проверку пропусков на транспорте сделают автоматической

Вводить систему собираются поэтапно.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщается в среду в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта. В Москве в общественном транспорте начнут автоматически проверять пропуска, позволяющие передвигаться по городу и Московской области. Речь идет о картах «Тройка», «Стрелка» и социальной карте. Система пока что не работает, ее будут вводить поэтапно. В департаменте отметили, что уже 16 апреля станут известны подробности.

Напоминаем, что 14 апреля власти аннулировали около миллиона цифровых пропусков, так как они были неверно оформлены. Меру ввели для предотвращения распространения коронавируса – теперь по Москве могут передвигаться только те, кто получил разрешение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге орудуют коронавирусные мошенники, выдающие «цифровые пропуски». Власти города подчеркивают, что на сегодняшний день для передвижения по улицам не нужны никакие специальные документы, и просят граждан быть бдительными.