Apple раскрыла данные о передвижениях пользователей

Это сделано на время пандемии, чтобы понять, соблюдают ли граждане режим самоизоляции.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщается в пресс-службе американская корпорация Apple. Компания приняла решение раскрыть данные пользователей в связи с распространением коронавируса. Теперь власти смогут получить доступ к информации о том, насколько тщательно соблюдается режим самоизоляции. Отмечается, что речь идет о сборе информации для статистики, то есть никто не будет знать, кто конкретно и где бывал. Благодаря этому власти смогут понять, какие виды транспорта актуальны, где наибольшие скопления людей и какие меры стоит ввести.

С информацией можно ознакомиться на отдельном сайте. Там есть данные и по России. Напоминаем, что до этого за передвижением граждан следил Google.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple презентовала новый iPhone SE. Внешне новый смартфон похож на iPhone 6, который был выпущен в 2014 году. Как и у «шестерки» размер дисплея у iPhone SE составляет 4,7 дюйма, оснащен кнопкой «Домой», Touch ID и одинарной камерой 12 мп.