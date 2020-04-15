Медведев просит Путина о дополнительной поддержке бизнеса

Ожидается, что будут внесены изменения трудового законодательства.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя «Единой России», зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он заявил, что направит президенту Владимиру Путину предложение по поддержке бизнеса. Медведев рассказал, что сейчас некоторые россиян могут остаться без работы, без денег и даже без пособий по безработице. Для того, чтобы власти могли помочь бизнесу, нужно аккуратно изменить трудового законодательства. Медведев считает, что ситуация достаточно беспрецедентна, чтобы прибегнуть к этому.

Он хочет сделать так, чтобы никто не остался в проигрыше – ни работники, ни работодатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей. Такую меру он назвал экстренной и неотложной. Выделенные средства, в частности, пойдут на выплату зарплат сотрудникам.