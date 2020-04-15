Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей

Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по поводу текущей ситуации в стране, связанной с пандемией COVID-19.

Во время обращения глава государства, в частности, предложил оказать финансовую поддержку отечественным авиакомпаниям. Путин заявил, что считает необходимым направить на поддержку авиаперевозчиков более 23 миллиардов рублей. Такую меру он назвал экстренной и неотложной. Выделенные средства, в частности, пойдут на выплату зарплат сотрудникам.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено почти 3,5 тысяч новых случаев заражения новым типом коронавируса, большинство заболевших приходится на Москву и область. За время с начала эпидемии в России зарегистрировано 21 102 случая заражения вирусом в 82 регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин выступил за принятие экстраординарных мер для борьбы с коронавирусом.

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