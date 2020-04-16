В четверг петербуржцев ожидают ветер и мокрый снег

В четверг петербуржцев ожидают ветер и мокрый снег
Воздух прогреется до плюс 7 градусов. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

В Северной столице большую часть сегодняшнего дня будет облачно, но с прояснениями. Воздух прогреется до плюс 7 градусов.

В течение всего дня ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на экспертов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью похолодает до -1 градуса, а днем столбик термометра поднимется до +7 градусов.

В пятницу и субботу в городе также пройдет мокрый снег. Температура воздуха в дневное время не изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, ранним утро большегруз вылетел в Неву. Фура съехала с Выборгской набережной, к месту происшествия прибыли спасатели, они подплыли к транспорту на надувной лодке. Причина случившегося пока неизвестна.

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