Петербуржцы оправдываются в суде за нарушение режима самоизоляции

Мировые судьи города получили 193 материала по делам об административных правонарушениях. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Мировые судьи города получили 193 материала по делам об административных правонарушениях. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Санкт-Петербурге районные суды зарегистрировали 24 материала по статье КоАП «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Обо всем стало известно в четверг, 16 апреля. Первые решения городских судов ожидаются уже сегодня.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, горожанам вменяется нарушение правил поведения, установленных п.2.1.12/2.1.13 постановления Правительства СПб от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в СПб новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Мировые судьи города получили 193 материала по делам об административных правонарушениях. Рассмотрено было 100 материалов, 50 — возвращено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице на карантине находятся почти 4,5 тыс. человек. Количество зараженных и погибших в городе увеличивается.