В Буграх похититель Mercedes-Benz за 4,7 млн «засветился» на уличных камерах

В Буграх похититель Mercedes-Benz за 4,7 млн &#171;засветился&#187; на уличных камерах
Mercedes. Фото: Pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленника, похитившего дорогостоящий Mercedes-Benz.

Все произошло в среду, 16 апреля, в поселке Бугры. В 22:48 в отдел полиции обратился 33-летний генеральный директор организации. По словам заявителя, с 22 часов до 22:40 от дома №5 по Южной улице неизвестный похитил принадлежащую ему иномарку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, авто марки Mercedes-Benz S 350D 4 MATIC 2017 года выпуска мужчина оценил в 4,7 млн рублей.

Заявитель добавил, что машина не оборудована системами слежения. Но на фасаде дома, где была припаркована иномарка, установлена камера видеонаблюдения. По видеозаписи правоохранители установили, что в 22:25 к машине подходит неизвестный, спустя две минуты автомобиль уезжает с парковки в сторону поселка Бугры.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка оставила в парке 300 тыс. рублей для мошенников, желая помочь дочери.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Мерседес" бугры ленобласть происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прибывающий в Урал петербуржцев будут отправлять на карантин
В Буграх похититель Mercedes-Benz за 4,7 млн «засветился» на ...
К лечению петербуржцев с коронавирусом подключатся еще семь федеральных ...
Петербуржцы оправдываются в суде за нарушение режима самоизоляции
Приставы Петербурга помогли жителю Липецка получить от должника более ...
В Усть-Ижоре яхт-клуб «Ингрия» установил понтон на месте битвы ...
В Ленобласти за сутки подтверждено 32 новых случая заражения COVID-19
Виновник ДТП на Литейном, гоняющий «под кайфом», предстанет перед судом