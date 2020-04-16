В Буграх похититель Mercedes-Benz за 4,7 млн «засветился» на уличных камерах

Во Всеволожском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленника, похитившего дорогостоящий Mercedes-Benz.

Все произошло в среду, 16 апреля, в поселке Бугры. В 22:48 в отдел полиции обратился 33-летний генеральный директор организации. По словам заявителя, с 22 часов до 22:40 от дома №5 по Южной улице неизвестный похитил принадлежащую ему иномарку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, авто марки Mercedes-Benz S 350D 4 MATIC 2017 года выпуска мужчина оценил в 4,7 млн рублей.

Заявитель добавил, что машина не оборудована системами слежения. Но на фасаде дома, где была припаркована иномарка, установлена камера видеонаблюдения. По видеозаписи правоохранители установили, что в 22:25 к машине подходит неизвестный, спустя две минуты автомобиль уезжает с парковки в сторону поселка Бугры.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка оставила в парке 300 тыс. рублей для мошенников, желая помочь дочери.