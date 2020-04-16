В Красноярске задержали подростка, планирующего совершить нападение на школу

Школьник активно готовился и имел оружие.

Задержать 14-летнего подростка сотрудники ФСБ России смогли сегодня, 16 апреля. Также, в результате работ спецслужбы было изъято огнестрельное оружие — ружье и патроны. Найдены и самодельные устройства для взрыва. Помимо этого, обнаружены дневники, где подробно описывалась подготовка к грядущему преступлению и устройства связи. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения экспертиз по всем изъятым предметам.

Подросток подтвердил, что все изъятые вещи принадлежали ему и рассказал, что нападение на школу он планировал совершить 19-20 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ остановило деятельность подпольных оружейников в России. Около 200 единиц огнестрельного оружие изъято из 16 регионов страны.