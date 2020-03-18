ФСБ остановило деятельность подпольных оружейников в России

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, пистолеты и револьверы. Фото: Baltphoto

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, пистолеты и револьверы. Фото: Baltphoto

В 16 регионах страны изъято почти 200 единиц огнестрельного оружия.

Помимо этого, выявлено десять подпольных мастерских, которые проводили различные работы по улучшению оружия.

Сотрудники ведомства посетили места проживания и работы оружейников, нарушающих закон. Было обнаружено и изъято 193 единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на ЦОС ФСБ.

Оружейников подозревают в изготовление боеприпасов и в том, что они из гражданского оружия делали боевое с помощью специального оборудования.

ФСБ и МВД успешно остановили работу нелегалов, которых обнаружили в различных регионах: в Коми, Крыму, Якутии, Забайкальского, Хабаровском крае, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лицензии на оружие в России станут электронными.