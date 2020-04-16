С петербургской компании взыскали 200 тысяч рублей за использования фото Высоцкого на чехле для телефона

При создании таких вещей, как чехлы, нужно уметь не нарушать авторские права. Фото: https://pixabay.com

При создании таких вещей, как чехлы, нужно уметь не нарушать авторские права. Фото: https://pixabay.com

Речь идет о компании «Кейс Плэйс», которая использовала для своего товара фотографию известного певца Владимира Высоцкого. Принт с его изображением на силиконовом чехле для смартфона не пришелся по вкусу компании «Арт Продакшн Групп». Именно ей принадлежат права на творчество фотографа Валерия Плотникова, который и сделал фотографию артиста, ставшей причиной спора. Об этом сообщает АБН.

Чтобы доказать нарушения авторский прав, представители «Арт Продашн Групп» приобрели чехол за 650 рублей и продемонстрировали суду.

По итогам разбирательств, Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение о взыскании с компании «Кейс Плэйс» 200 тысяч рублей в пользу истца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец нарушил авторские права на 12,5 млн рублей. Речь шла о контрафактных учебниках, прописях и тетрадках.