Петербуржцам не сидится дома: индекс самоизоляции 2,7 балла

Еще в 13:00 показатель был вовсе рекордно низким — 2,4 балла, что означало, что на улице очень много людей.

В четверг, 16 апреля, жители Петербурга не захотели сидеть дома и соблюдать самоизоляцию из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

При этом, пробок на дорогах практически не наблюдается — 2 балла. В основном, транспорт стоит на участках, где проводятся ремонтные работы. Через пару часов пробки исчезнут и вовсе — уже в 20:00 прогнозируется 1 балл.

В Москве дела с индексом самоизоляции обстоят не очень хорошо, но заметно лучше, чем в городе на Неве. По состоянию на 17:00, индекс равняется 3,5 балла, против Петербургского в 2,7 балла.

Сейчас в списке городов-миллионников последнее место по соблюдению самоизоляции Петербург делит с Воронежем. Самый лучший результат демонстрирует Красноярск — 4,2 балла.