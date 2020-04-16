В Петербурге продают каршеринг с автопарком за 500 млн рублей

В Петербурге продают каршеринг с автопарком за 500 млн рублей
Бизнес продают не из-за коронавируса. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В автопарке числится 400 автомобилей, название бренда не разглашается.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на информацию от продавца на сайте «Авито». В объявлении сказано, что в Санкт-Петербурге продается каршеринг с автопарком на 400 автомобилей за 500 миллионов рублей. Также покупатель сможет получить недвижимость общей площадью в 1,4 тысяч квадратных метров. Ему передадут все программное обеспечение, мобильные платформы (Android и IOS), разработку ПО для серверной части, собственные серверные стойки и клиентскую базу.

Продавец отметил, что расстается с бизнесом не из-за коронавируса, а из-за переезда владельца в другую страну.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге и Москве запретили пользоваться каршерингом в связи с распространением коронавируса. Машины могут быть рассадниками инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что каршеринг в Петербурге продолжил работу после запрета.

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