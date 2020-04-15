Каршеринг в Петербурге продолжил работу после запрета

Речь идет о «Яндекс.Драйве». Еще с вечера, 13 апреля, согласно постановлению города, сервис должен был прекратить предоставлять свои автомобили в аренду гражданам. Но запрет был проигнорирован, а в городе можно было наблюдать массу фирменных автомобилей.

На следующее утро после подписания постановления о временном запрете каршеринга, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сервис разослал своим пользователям неоднозначные сообщения. С одной стороны, подтверждалось, что «Яндекс.Драйв» на время приостанавливает свою деятельность, а с другой тут же пользователю предлагалось взять машину по коротким тарифам. Об этом сообщает «Мегаполис».

Позднее, в переписке, представители сервиса стали отвечать уже иначе, рекомендуя гражданам пользоваться другим транспортом. Также, было подчеркнуто, что ведется работа над тем, что все автомобили «Яндекс.Драйва» оказались недоступными.

Что касается других представителей сервисов по прокату, свою деятельность они приостановили гораздо оперативнее.

Напомним, запрет продлится до 30 апреля. Принятые меры связаны с активным распространением коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гражданском перевернулся каршеринг, хоть их и запретили в Петербурге.