В Ленобласти поддержали самозанятых рублем

В Ленобласти поддержали самозанятых рублем
Деньги выплатили 14 самозанятым. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

14 человек получили первые выплаты в размере семи тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. Биржа труда перевела первые деньги на поддержку самозанятым – 14 человек получили по семь тысяч рублей. В связи с распространением коронавируса некоторые граждане не могут работать, поэтому им оказывается помощь от властей.

Напоминаем, что в Ленинградской области с каждым годом все больше выявленных случаев заражения. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 32 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что частная скорая помощь везла пациентку с пневмонией в больницу 4 часа. Позднее, гендиректор Coris прокомментировал ситуацию в своем Facebook аккаунте и обвинил в случившимся систему здравоохранения Ленобласти.

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