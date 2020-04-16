В Петербурге роддом закрыли на карантин

Рожениц в учреждение не принимают, но причины не разглашаются.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе роддома №17. Прием рожениц в учреждение приостановлен по непонятным причинам, а вот выписка происходит по расписанию. Новые правила ввели на неопределенный срок. Каковы причины закрытия на карантин – непонятно. Вполне возможно, что у кого-то из беременных диагностировали короанавируса.

До этого на карантин отправились роддома №10 и №16.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что роддом в Тосно стал инфекционным госпиталем на время эпидемии. Для инфицированных граждан подготовили специализированные палаты. Всю работу медицинские работники проводят в полной защите — костюмах, масках и респираторах