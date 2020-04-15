Роддом в Тосно стал инфекционным госпиталем на время эпидемии

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

На базе родильного дома в Ленинградской области оборудовали госпиталь для приема больных с коронавирусной инфекцией.

Для инфицированных граждан подготовили специализированные палаты. Всю работу медицинские работники проводят в полной защите — костюмах, масках и респираторах. Об этом сообщает группа «Минус коронавирус. Ленобласть» в социальной сети «Вконтакте».

Напомним, ранее правительство 47 региона решило организовать дополнительные отделения для лечения коронавирусных больных. Для этого менять свой профиль будут некоторые соматические отделения.

Как только, последний пациент с коронавирусом вылечится и покинет стены больницы, медицинское учреждение вновь заработает по своему основному направлению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге увеличат число койко-мест для пациентов с COVID-19.