В Петербурге закрыли уличные торговые точки

15 нелегалов продавали корюшку, овощи и фрукты. Их не волновала пандемия.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщили в комитете по контролю за имуществом. В ходе рейдов были найдены 15 незаконных уличных торговых точек в нескольких районах Санкт-Петербурга у станций метро, где продавались корюшка, овощи и фрукты. Предприниматели проигнорировали меры предосторожности, введенные для предотвращения распространения коронавируса.

Продавцы продавали товар, не надевая маски и перчаток, а также выставляли лотки в центре большого скопления людей. Сотрудники ведомства составили девять протоколов об административных правонарушениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что три больницы Петербурга возобновили работу после снятия карантина. Три медицинских учреждения в Северной столице, — Александровская, Введенская и больница Святого Георгия, вернулись к работе по истечению карантина.