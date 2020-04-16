В Африке коронавирусом могут заболеть 10 млн человек

Эксперты делятся такими прогнозами. Сейчас количество зарегистрированных случаев заболевания – 17 тысяч.

Об этом стало известно сегодня, 16 апреля. Обо всем сообщили в региональном отделе Всемирной организации здравоохранения. В Африке могут заболеть коронавирусом около 10 миллионов человек, пока что инфицированных 17 тысяч рублей. Эксперты убеждены, что скоро коронавирус распространиться по всей Африке – это очень беспокоит ВОЗ. Пока что точные цифры специалисты назвать не могут, так как ситуация постоянно меняется.

Напоминаем, что президент Америки Дональд Трамп решил перестать финансировать организацию, в связи с чем она может столкнуться с различными проблемами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итальянские врачи благодарят российских коллег за помощь в лечении пациентов. Они заявляют, что нет никаких претензий к профессионализму медиков из России.