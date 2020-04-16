Группа MBAND прекратила свое существование

Артисты хотят двигаться дальше – видимо, речь идет о сольных карьерах.

Об этом стало известно 16 апреля. Обо всем сообщил на своей странице в Instagram продюсерский центр Meladze Music Константина Меладзе. В посте говорится, что бойзбэнд прекращает свое существование, так как «пришли время двигаться дальше». В сообщении сказано, что группа была успешной, получала награды, выпускала хиты каждый год, начиная с 2014 года, когда певцы победили в шоу «Хочу к Меладзе».

Один из артистов уже тоже написал пост о распаде MBAND. Он поблагодарил коллег за совместный труд, назвав их своими братьями. Поклонники написали, что им очень жаль такое читать, но они будут ждать сольные проекты своих любимых артистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Седокова откровенно высказалась о браке Меладзе и Брежневой. Она рассказала, почему группа «ВИА Гра» теряет популярность.