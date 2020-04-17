Названы полезные для работы мозга напитки

Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия назвала напитки, которые улучшают работоспособность мозга и борются с усталостью.

Специалист рассказала в интервью радио Sputnik, что для таких целей незаменимыми будут напитки с женьшенем. Она отметила, что действие этого растения более продолжительное, чем у кофеина. Хвингия посоветовала выпивать стакан воды с парой капель настойки два раза в день. Это, по ее словам, позволит поддерживать работоспособность в течение долгого времени.

Также для улучшения мозговой активности можно пить какао, котое содержит большое количество флавонола и вещества, вырабатывающие дофамин.

Кроме того, на мозг хорошо влияют напитки из фруктов и ягод.

Нейропсихолог добавила, что для повышения работоспособности необходимо не только пить подобные напитки, но и следить за рационом питания, и «подпитывать мозг», например, играя в игры на скорость и реакцию.

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